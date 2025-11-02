Ο πόλεμος με τις χιλιάδες σφαίρες στα Βορίζια - Σοκάρουν οι μαρτυρίες [βίντεο]

Παγωμάρα, οδύνη, αλλά και στόματα κλειστά. Με αυτές τις λέξεις μπορεί να περιγραφεί η επόμενη ημέρα στα Βορίζια της Κρήτης, την περιοχή που έγινε θέατρο ενός αιματηρού πολέμου λίγων λεπτών που άφησε πίσω του δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Κι ενώ η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να ρίξει φως στην υπόθεση, προχωρώντας σε έρευνες κατόπιν εορτής και προσαγωγές, οι μαρτυρίες που έρχονται στη δημοσιότητα από το μακελειό είναι αποκαλυπτικές και τρομακτικές.

Τα σχολεία στην περιοχή αύριο θα παραμείνουν κλειστά, οι κηδείες είναι αμφίβολο εάν θα πραγματοποιηθούν σήμερα εξαιτίας του φόβου αντιποίνων, ενώ ορισμένοι κάτοικοι επέλεξαν να αποχωρήσουν από το χωριό για κάποιο χρονικό διάστημα.

Πυροβολούσαν σε κατάσταση αμόκ

Άλλωστε στο χωριό υπάρχει διάχυτο το αίσθημα ότι «τώρα αρχίζουν όλα» και πως η κατάσταση δεν αναμένεται να εκτονωθεί.

Μάρτυρες του αιματηρού περιστατικό ανέφεραν στο Creta Live ότι «οι νεκροί θα μπορούσαν να είναι 20 και όχι δύο, ανάμεσά τους και αστυνομικοί» και συμπλήρωναν ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές ήταν σε κατάσταση αμόκ πυροβολώντας συνεχώς, με τις σφαίρες να πέφτουν σε αμάξια, καταστήματα, μπαλκόνια, σπίτια, τέντες κλπ.

«Δυστυχώς, στα Βορίζια τα στόματα παραμένουν κλειστά και κάμερες ασφαλείας δεν υπάρχουν…» τόνισε αστυνομικός το Creta Live, ενώ μάρτυρες ανέφεραν ότι ένας από τους δράστες, ο οποίος δεν κατονομάζεται, φέρεται να ανέβηκε σε τοίχο αυλής σπιτιού και να «άδειασε δύο γεμιστήρες προς την πλατεία όπου ήταν ήδη κόσμος συγκεντρωμένος.

«Αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να συνυπάρξουν πια στο ίδιο χωριό. Θα πρέπει να φύγουν από ‘κει, ίσως και από την Κρήτη. Αλλιώς, πολύ φοβόμαστε ότι θα την "πληρώσουν" και πρόσωπα που δεν ανήκουν στον στενό πυρήνα των οικογενειών. Παλαιότερα, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν λόγο τιμής και μπέσα, έχαιραν εκτιμήσεως. Οι νέες γενιές έχουν άλλους κώδικες, άλλη νοοτροπία. Και με μεγάλη ευκολία καταπατούν και όρκους και λόγω τιμής» εκτιμά αστυνομικός της περιοχής.

«Πέφτανε μπαλωθιές σαν βροχή»

Κάτοικος του χωριού περιέγραψε στο ΚΡΗΤΗ TV το χάος που επικράτησε την ώρα του μακελειού, σημειώνοντας «πέφτανε μπαλωθιές στο δρόμο σαν βροχή!».

Παράλληλα επισήμανε «δεν είδα, μόνο τους άκουγα. Φωνές και πυροβολισμούς… άκουσα σκληριές, δε βγήκα να δω. Μπήκα μέσα, δεν ήθελα να ακούω άλλο. Είμαστε όλοι να πεθάνουμε από τον καημό μας. Δε θέλαμε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι τραγικά πράγματα».

«Βγήκα από το σπίτι μου να πάω στης μάνας μου το σπίτι και βλέπω την αδερφή μου κι ανέβαινε κι έκλαιγε. Μου λέει: "Κάποιος έχει πέσει κάτω". "Ποιος;" τη ρωτάω. "Δεν ξέρω", μου απαντά. Πάω προς τα κάτω να δω και κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει "σκοτώσανε το Βαγγελιώ"» προσθέτει.

«Εγώ τη γλίτωσα για 10 πόντους»

«Εγώ πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά. Έριχαν και από τη μια μεριά και από την άλλη. Εγώ έχω φάει γύρω στις πέντε με έξι σφαίρες πάνω στο αμάξι. Ειδοποίησα την Αστυνομία και το μόνο που μου είπαν είναι να μπω στο σπίτι μου να μην κινδυνέψω. Εγώ είμαι περαστικός, ούτε σπίτι έχω, ούτε τίποτα. Το αυτοκίνητο μου είναι σακατεμένο και προσπαθώ να φύγω από δω γιατί ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουμε» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στην τηλεόραση της Κρήτης.

«Στο ένα αμάξι με τα φιμέ τζάμια δεν είδα πόσοι ήταν. Στο άλλο ήταν όρθιοι- εκτός από τους νεκρούς μετά που ήταν κάτω – πρέπει να ήταν 8-10 άτομα. Ηταν στημένη η δουλειά. Με το που πέρναγε το αυτοκίνητο τον πλάκωσαν οι άλλοι με τα καλάσνικοφ και τα πιστόλια. Που να το φανταστώ εγώ… Κοίταζαν από τα μπαλκόνια και δείχνανε και χάζευα και εγώ και έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά. Ειδα μετά ένα φορτηγάκι που είχε πάνω δύο ή τρία άτομα ξάπλα. Ηταν μια γυναίκα σίγουρα και ένας άντρας», πρόσθεσε. «Από τις 11 ενημέρωσα την αστυνομία και καλώ βοήθεια αλλά τίποτα. Φοβάμαι γιατί δεν ξέρουν ποιος είμαι. Μπορεί να περάσει κανείς να μου αδειάσει καμιά γεμιστήρα. Εγώ τη γλίτωσα για 10 πόντους. Μου έχουν τρυπήσει το λάστιχο, έχω φάει τρεις σφαίρες σε ένα τζάμι και άλλες τρεις στη μάσκα του αυτοκινήτου», κατέληξε.