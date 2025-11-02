Δύο προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ. μετά το μακελειό στα Βορίζια

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες στο χωριό • Μέλη των οικογενειών που έχουν βεντέτα οι προσαχθέντες • Αναζητούνται τουλάχιστον τρία άτομα

Μια ημέρα μετά την βροχή από σφαίρες που άφησε πίσω της δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες έρχονται οι πρώτες προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ.

Στελέχη των ΕΚΑΜ έχουν πραγματοποιήσει από το πρωί έρευνες και εφόδους σε σπίτια, ενώ τέθηκαν υπό κράτηση δύο άτομα, τα οποία φέρονται να ανήκουν στις οικογένειες που έχουν την αιματηρή βεντέτα.

Στην κατοχή του ενός από τους δύο εντοπίστηκε αδήλωτη κυνηγετική καραμπίνα και αυτός είναι ο λόγος της προσαγωγής του.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι από την Αστυνομία αναζητούνται τουλάχιστον τρία στόμα και από τις δυο οικογένειες, ως ύποπτοι για εμπλοκή στο μακελειό.

Την ίδια ώρα στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δυο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

Πάντως μέχρι στιγμής, στις έρευνες που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δεν έχουν βρεθεί όπλα. Σε ό,τι αφορά τον 39 χρόνο νεκρό, βρίσκεται σε εξέλιξη ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η κηδεία του φαίνεται ότι απασχολεί ήδη τις αστυνομικές αρχές, καθώς ήδη έχουν ληφθεί ισχυρά μέτρα.

Σήμερα, εξάλλου, αναμένονται και οι πρώτες επίσημες δηλώσεις από την ηγεσία της αστυνομίας.

Πώς έγινε το μακελειό

Πληροφορίες από την αστυνομία που επικαλείται το ΑΠΕ - ΜΠΕ, σημειώνουν ότι η ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών αναφέρουν πως την αρχή έκανε πιθανότατα ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός τελικά κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ φέρονται ότι εμπλέκονται από την άλλη πλευρά οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Επίσης αναζητούνται τουλάχιστον δύο άτομα από την ίδια οικογένεια.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν τα νέα στοιχεία, η κατάσταση ήταν έκρυθμη από την προηγούμενη μέρα και «έκλεισε» με την ισχυρή έκρηξη σε υπό κατασκευή οικία, που ανήκει στην αντίπαλη οικογένεια του 39χρονου που σκοτώθηκε.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 22.30 το βράδυ της Παρασκευής και προξένησε σοβαρές ζημιές στο οίκημα, ενώ σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή.

(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείο μετέβη αμέσως περιπολικό, το οποίο παρέμεινε όλη τη νύχτα στον τόπο της έκρηξης.

Το πρωί του Σαββάτου μετέβη στο χωριό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, για αυτοψία στον τόπο της έκρηξης.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, την ώρα της αυτοψίας ακούστηκαν πυροβολισμοί από την είσοδο του χωριού. Οι αστυνομικοί με το περιπολικό κάλεσαν αμέσως ενισχύσεις και κινήθηκαν προς το σημείο των πυροβολισμών, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο χωριό ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ο 39χρονος που βρέθηκε στο σημείο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι μαρτυρίες που συνέλεξαν οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ο 39χρονος, γύρω στις 10.30 το πρωί, ενώ έφτανε με το αυτοκίνητο του στην είσοδο του χωριού, έπεσε πάνω σε μέλη της άλλης οικογένειας, οι οποίοι ήταν εξαγριωμένοι λόγω της έκρηξης, και μόλις τους είδε πυροβόλησε εναντίον τους.

Αυτοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 39χρονος, ενώ από την πλευρά τους τραυματίστηκαν οι δύο άνδρες και μια γυναίκα έπεσε νεκρή, πιθανόν από ανακοπή καρδιάς λόγω του τρόμου που προκάλεσε η συμπλοκή. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η αδελφή της, καθώς και μια 26χρονη.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυνηγετικά και πυροβόλα των εννέα χιλιοστών, όπως προκύπτει από τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο.

(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Στον εισαγγελέα η δικογραφία

Μιλώντας στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ωστόσο η έρευνα από τους αστυνομικούς θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Όπως είπε, έχουν γίνει κατ' οίκον έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ευρήματα. Τόνισε όμως ότι οι αξιωματικοί τόσο της Κρήτης όσο και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που συνδράμουν από χθες, είναι ιδιαίτερα έμπειροι και θα ξεκαθαρίσουν το θέμα. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», κατέληξε η κ. Δημογλίδου.

«Εγώ τη γλίτωσα για 10 πόντους»

«Εγώ πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά. Έριχαν και από τη μια μεριά και από την άλλη. Εγώ έχω φάει γύρω στις πέντε με έξι σφαίρες πάνω στο αμάξι. Ειδοποίησα την Αστυνομία και το μόνο που μου είπαν είναι να μπω στο σπίτι μου να μην κινδυνέψω. Εγώ είμαι περαστικός, ούτε σπίτι έχω, ούτε τίποτα. Το αυτοκίνητο μου είναι σακατεμένο και προσπαθώ να φύγω από δω γιατί ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουμε» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στην τηλεόραση της Κρήτης.

«Στο ένα αμάξι με τα φιμέ τζάμια δεν είδα πόσοι ήταν. Στο άλλο ήταν όρθιοι- εκτός από τους νεκρούς μετά που ήταν κάτω – πρέπει να ήταν 8-10 άτομα. Ηταν στημένη η δουλειά. Με το που πέρναγε το αυτοκίνητο τον πλάκωσαν οι άλλοι με τα καλάσνικοφ και τα πιστόλια. Που να το φανταστώ εγώ… Κοίταζαν από τα μπαλκόνια και δείχνανε και χάζευα και εγώ και έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά. Ειδα μετά ένα φορτηγάκι που είχε πάνω δύο ή τρία άτομα ξάπλα. Ηταν μια γυναίκα σίγουρα και ένας άντρας», πρόσθεσε. «Από τις 11 ενημέρωσα την αστυνομία και καλώ βοήθεια αλλά τίποτα. Φοβάμαι γιατί δεν ξέρουν ποιος είμαι. Μπορεί να περάσει κανείς να μου αδειάσει καμιά γεμιστήρα. Εγώ τη γλίτωσα για 10 πόντους. Μου έχουν τρυπήσει το λάστιχο, έχω φάει τρεις σφαίρες σε ένα τζάμι και άλλες τρεις στη μάσκα του αυτοκινήτου», κατέληξε.