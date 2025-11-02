Πως σχολιάζει ο ξένος Τύπος το μακελειό στα Βορίζια

Διεθνές θέμα το αιματοκύλισμα με χιλιάδες σφαίρες που είχε ως αποτέλεσμα νεκρούς, τραυματίες και κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην περιοχή

Πέρα από τα σύνορα της χώρας «ταξίδεψε» η πρωτοφανής είδηση του αιματοκυλίσματος στην Κρήτη με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή στα Βορίζια, με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες.

Αρκετά ΜΜΕ του εξωτερικού κατέγραψαν το σοκαριστικό μακελειό αναδεικνύοντας και διαχρονικά προβλήματα, όπως το αιματηρό «έθιμο» της βεντέτας.

«Σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι» δήλωσαν στο Associated Press κάτοικοι του χωριού εκφράζοντας την οδύνη τους για το περιστατικό, ενώ τοπικός αξιωματούχος σημειώνει ότι το νησί «δεν έχει ζήσει ξανά κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια».

Από την πλευρά της η γαλλική Figaro υπενθυμίζει ότι κάποτε είχε γίνει και δημόσια εκστρατεία, με την υποστήριξη του κρητικού Μίκη Θεοδωράκη προκειμένου να παραδώσουν τα όπλα τους οι κάτοικοι και σχολιάζει ότι «δεν είχε κανένα αποτέλεσμα».

Το γερμανικό Spiegel αναλύει το φαινόμενο της αιματηρής βεντέτας και σχολιάζει ότι «αυτές εξακολουθούν να ξεσπούν περιστασιακά σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης, εκεί όπου οι παλιές οικογενειακές αντιπαλότητες έχουν ακόμη επιπτώσεις».