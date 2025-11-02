Εκτέλεση στην Αράχωβα: Ο Γιάννης Λάλας, η Greek Mafia και η δολοφονία Καραϊβάζ

Μια καλά σχεδιασμένη επιχείρηση αποκαλύπτεται πίσω από το μαφιόζικο χτύπημα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Γιάννη Λάλα, του 42χρονου με τις στενές σχέσεις με την Greek Mafia και το ρωσικό οργανωμένο έγκλημα, ο οποίος είχε δικαστεί και αθωωθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.
Οι δράστες κυριολεκτικά γάζωσαν τον Γιάννη Λάλα με καλάσνικοφ έξω από ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Αράχωβα, ενώ, μαζί του ήταν και μια γυναίκα, η οποία και ειδοποίησε την Αστυνομία.
Λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της εκτέλεσης εντοπίστηκε και ένα καμένο όχημα, το οποίο και εξετάζεται, καθώς εκτιμάται ότι ανήκει στους δράστες της δολοφονίας
Η εκτέλεσή του θεωρείται ως ένα ακόμη επεισόδιο στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών εντός του οργανωμένου εγκλήματος, με τον Λάλα να εκτιμάται πως τον τελευταίο καιρό είχε απομακρυνθεί από την Greek Mafia και είχε ενταχθεί σε ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση.
Ο 42χρονος τον περασμένο Μάιο είχε γλυτώσει από δολοφονική επίθεση που έγινε εις βάρος του έξω από το σπίτι του στα 'Ανω Λιόσια.
Ο Γιάννης Λάλας ήταν μαζί με τον αδερφό του βασικός ύποπτος για το συμβόλαιο θανάτου κατά του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, τον Απρίλιο του 2021. Προσήχθη και δικάστηκε, αλλά τον Ιούλιο του 2024 αθωώθηκε τόσο ο ίδιος όσο και ο αδερφός του.
Φέρεται, ακόμη, να είχε εμπλακεί και στην υπόθεση δολοφονίας του πυγμάχου Χάρη Κοντογιώργη στο Γαλάτσι, υπόθεση για την οποία επίσης απαλλάχθηκε.
