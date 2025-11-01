Μολότοφ σε περιπολικό στον λόφο Στρέφη

Περίπου δέκα άτομα έριξαν βόμβα μολότοφ σε ομάδα της ΟΠΚΕ, στον λόφο του Στρέφη, λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ελαφρά τραυματίστηκε ένας αστυνομικός ενώ προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο υπηρεσιακό όχημα.