Τι γνωρίζουμε για την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο - Τι εξετάζει η αστυνομία

Ανοίχτα όλα τα σενάρια πίσω από το συμβάν • Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες έναρξης της φωτιάς αλλά και το ενδεχόμενο του εγκλήματος • Ερωτήματα για την σακούλα που βρέθηκε στο κεφάλι του ενός θύματος αλλά και του μαχαιριού που έφερε ίχνη αίματος στην είσοδο του σπιτιού.

Πέπλο μυστηρίου σκεπάζει την ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Μασταμπά Ηρακλείου, όπου βρέθηκαν απανθρακωμένοι μάνα και γιος, καθώς βρίσκεται υπό διερεύνηση η αιτία της πυρκαγιάς αλλά και το χρονικό του θανάτου των ανθρώπων.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τα σενάρια για το θλιβερό περιστατικό καθώς μια σειρά γεγονότων αποτελούν μέχρι στιγμής γρίφος.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ertnews.gr, τόσο η ηλικιωμένη γυναίκα όσο και ο γιος της ήταν κατάκοιτοι, με τον μικρότερο γιο να έχει αναλάβει τα τελευταία 13 χρόνια τη φροντίδα της μητέρας του και του αδερφού του. Επίσης, στην οικογένεια υπάρχει και μια κοπέλα, η οποία την ώρα του συμβάντος βρισκόταν στην εργασία της.

Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου για να επιχειρήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς, είδαν σε ένα κρεβάτι απανθρακωμένο το πτώμα του άνδρα με μια νάιλον σακούλα στο κεφάλι και λίγα μέτρα από αυτό το πτώμα της ηλικιωμένης. Ο δεύτερος γιος που είχε βγει στο μπαλκόνι, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες οι οποίοι τον κατέβασαν στο δρόμο.

Εκεί τον έχασαν από τα μάτια τους, την ώρα που η κατάσβεση ήταν σε εξέλιξη και ενώ στη γειτονιά επικρατούσε μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο άνδρας πέρασε στη διπλανή πολυκατοικία (στην οποία διατηρεί ο ίδιος ένα διαμέρισμα), ανέβηκε στην ταράτσα και έπεσε στο κενό από την πίσω πλευρά. Το σώμα του, αφού έπεσε πρώτα σε μια τέντα, κατέληξε σε μια μεταλλική επιφάνεια. Εκεί εντοπίστηκε από τους γείτονες και τους πυροσβέστες οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες λίγα λεπτά αργότερα μετέφεραν τον δεύτερο γιό σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν παράλληλα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσεις, της Ασφάλειας και της Σήμανσης καθώς επίσης και ο ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τις απανθρακωμένες σωρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα είναι τέτοια που την υπόθεση αναλαμβάνει πλέον η Ελληνική Αστυνομία, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοικτά.

Η σακούλα και το μαχαίρι

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στις συνθήκες έναρξης της φωτιάς καθώς και το σενάριο του εγκλήματος.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για δυο διαφορετικές εστίες φωτιάς γύρω από τα πτώματα. Τους χώρους του σπιτιού σάρωσε η σήμανση ενώ αντικείμενα που πιθανώς σχετίζονται με την υπόθεση έχουν περισυλλεγεί και περιμετρικά του σπιτιού.

Ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος βρέθηκε κοντά στην πόρτα του σπιτιού ενώ ένα σακουλάκι επίσης με ίχνη αίματος βρέθηκε στην ταράτσα στο σημείο από όπου πήδηξε στο κενό ο δεύτερος γιός.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τον νεκρό γιό με μια σακούλα στο κεφάλι ανατρέποντας όλο το σκηνικό της τραγωδίας.