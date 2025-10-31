Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.7° 19.0°
2 BF
82%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
16.0° 13.6°
1 BF
83%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 17.0°
3 BF
63%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
0 BF
88%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
1 BF
79%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
2 BF
71%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
68%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.8° 18.6°
0 BF
72%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.4° 14.9°
2 BF
80%
Ερμούπολη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
1 BF
77%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
77%
Κεφαλονιά
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
3 BF
94%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
82%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 16.7°
0 BF
72%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.8°
2 BF
79%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.8° 17.8°
0 BF
82%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.0° 13.3°
1 BF
83%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.7° 14.7°
0 BF
94%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
75%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
astynomikos
φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI

Συνελήφθη ζευγάρι στον Λαγκαδά που επιτέθηκε σε αστυνομικό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn. gr
Ο 52χρονος άντρας και η 54χρονη γυναίκα είχαν λεκτική αντιπαράθεση με τον 36χρονο αστυνομικό για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο

Ζευγάρι επιτέθηκε σε αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λαγκαδά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την Πέμπτη, λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι, ο 52χρονος άντρας και η 54χρονη γυναίκα είχαν λεκτική αντιπαράθεση με τον 36χρονο αστυνομικό για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έξω από το αστυνομικό τμήμα Λαγκαδά.

Στη συνέχεια, οι δύο πλευρές υπέβαλαν εγκλίσεις στο αστυνομικό τμήμα και όταν το ζευγάρι αντιλήφθηκε ότι θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία γρονθοκόπησαν τον αστυνομικό. Ο 36χρονος μετέβη με δικό του όχημα στο κέντρο υγείας Λαγκαδά και αποχώρησε μετά την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο 52χρονος και η 54χρονη συνελήφθησαν και για τον 36χρονο ο εισαγγελέας αποφάσισε την υποβολή προανακριτικού υλικού, χωρίς περαιτέρω δικονομικές ενέργειες.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Συνελήφθη ζευγάρι στον Λαγκαδά που επιτέθηκε σε αστυνομικό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual