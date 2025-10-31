Συνελήφθη ζευγάρι στον Λαγκαδά που επιτέθηκε σε αστυνομικό

Ζευγάρι επιτέθηκε σε αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λαγκαδά.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την Πέμπτη, λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι, ο 52χρονος άντρας και η 54χρονη γυναίκα είχαν λεκτική αντιπαράθεση με τον 36χρονο αστυνομικό για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έξω από το αστυνομικό τμήμα Λαγκαδά.
Στη συνέχεια, οι δύο πλευρές υπέβαλαν εγκλίσεις στο αστυνομικό τμήμα και όταν το ζευγάρι αντιλήφθηκε ότι θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία γρονθοκόπησαν τον αστυνομικό. Ο 36χρονος μετέβη με δικό του όχημα στο κέντρο υγείας Λαγκαδά και αποχώρησε μετά την παροχή πρώτων βοηθειών.
Ο 52χρονος και η 54χρονη συνελήφθησαν και για τον 36χρονο ο εισαγγελέας αποφάσισε την υποβολή προανακριτικού υλικού, χωρίς περαιτέρω δικονομικές ενέργειες.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας