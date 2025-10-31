ΕΛΑΣ: Ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα στον «Ευαγγελισμό» για τα αυγά κατά του Βορίδη

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η ταυτοποίηση συνέβη στο πλαίσιο της εκκένωσης της κατάληψης η οποία συνέβη το ξημέρωμα Πέμπτης προς Παρασκευή • Ποιες κατηγορίες τους απαγγέλθηκαν

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι στο πλαίσιο της εκκένωσης της κατάληψης του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο την οποία πραγματοποίησε Παρασκευή ξημέρωμα, ταυτοποίησε έξι άτομα εις βάρος των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την επίθεση με αυγά κατά του βουλευτή της ΝΔ Μάκη Βορίδη το Σάββατο στην πόλη.

Την επιχείρηση διενήργησαν διμοιρίες υποστήριξης των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου και Ρεθύμνου και δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε. και των Τ.Α.Ε. του Ηρακλείου και της Μεσσαράς, του Γραφείου Μη.Ε.Α. και του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κουκούλες full face, μπλούζες με ενσωματωμένες κουκούλες, 38 ξύλινα κοντάρια, 9 αυτοσχέδιες πλαστικές ασπίδες, 5 κράνη μοτοσικλέτας και 2 σφυριά.

Παράλληλα η Αστυνομία ανέφερε ότι στο κτήριο εντοπίστηκε παράνομη σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος, ότι ενημερώθηκαν το αρμόδιο κλιμάκιο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και η πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στους συλληφθέντες απαγγέλθηκαν ποινικές κατηγορίες για απρόκλητη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, ρευματοκλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και συνεχίζεται η σχετική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.