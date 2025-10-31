Εκκενώθηκε και πάλι η κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο

Η επιχείρηση έγινε λίγο μετά τις 04.00 τα ξημερώματα της Πέμπτης προς Παρασκευή και οδήγησε στην προσαγωγή όσων βρίσκονταν μέσα

Δυνάμεις της αστυνομίας εισέβαλαν για τρίτη φορά στην κατάληψη του «Ευαγγελισμού» στο Ηράκλειο Κρήτης λίγο μετά τις 04.00 τα ξημερώματα της Πέμπτης προς Παρασκευή και την εκκένωσαν. Από την επιχείρηση αρχική προσήχθηκσαν πέντε άτομα, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, που βρίσκονταν μέσα. Εν συνεχεία συνελήφθησαν δύο άτομα που βρίσκονταν έξω από το κτήριο και άλλο ένα το οποίο εντοπίστηκε στο πλαίσιο εισβολής της ΕΛΑΣ σε σπίτι πλησίον της κατάληψης.

Έκτοτε υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία γύρω από το κτήριο, η οποία έχει αποκλείσει και την πρόσβαση στην ευρύτερη γύρω πριοχή. Στην πόλη πρόκειται να συγκεντρωθούν αρκετοί πολίτες για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για την εκκένωση. Παράλληλα οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε ανακοίνωση για τα ευρήματα και για τα επόμενα βήματα σχετικά με τη χρήση του χώρου.

Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία στο πλαίσιο της εκκένωσης, διερεύνησε και το ενδεχόμενο να βρίσκονταν εκεί, κάποιοι από όσους ενεπλάκησαν στην επίθεση με αυγά ενάντια στο Μάκη Βορίδη η οποία συνέβη πρόσφατα στην πόλη.