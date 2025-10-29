Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε 13χρονο

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν 6 ανηλίκους (ηλικίας 14 και 15 ετών), οι οποίοι επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε 13χρονο σε πάρκο στην περιοχή του Μοσχάτου. Επίσης, συνελήφθησαν οι γονείς των παιδιών για παραμέληση εποπτείας.
Η επίθεση έλαβε χώρα το απόγευμα της 26ης Οκτωβρίου. Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 ανήλικοι.
Ειδικότερα, οι 6 κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους 9 συνομηλίκους τους προσέγγισαν τον 13χρονο σε πάρκο στην περιοχή του Μοσχάτου και αφού τον έριξαν στο έδαφος, του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου - Ταύρου, έπειτα από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους 6 κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ενδεικτικό της θρασύτητας που επέδειξαν οι κατηγορούμενοι αποτελεί το γεγονός πως μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης σε βάρος του 13χρονου, ένας εκ των δραστών τον πλησίασε και τον χαστούκισε στο πρόσωπο.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
