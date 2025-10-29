Αθήνα, 22°C
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
© Deanpictures | Dreamstime.com

Νεκρός 82χρονος στη Ροδόπη, συνελήφθη ο γιος του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn. gr
Ο ηλικιωμένος έφερε τραύματα στο κεφάλι

Θανατηφόρα επίθεση βίας τις πρωινές ώρες σε οικισμό της Ροδόπης, όταν 51χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 82χρονο πατέρα του με αιχμηρό αντικείμενο και να τον τραυμάτισε στο κεφάλι, το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τη νεκροψία, ο θάνατος προήλθε από καρδιακή ανακοπή, αλλά ο ηλικιωμένος έφερε σημαντικά τραύματα στο κεφάλι του. 

Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης και κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία. Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως ενώπιον του εισαγγελέα

