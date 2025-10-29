Αθήνα, 22°C
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Περιπολικό
Σοκ στα Ιωάννινα | Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Πάτρα: Συνελήφθη 17χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Χειροπέδες σε τρία άτομα για επεισόδιο και μαχαίρωμα συνομήλικού τους στον λαιμό

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας οδηγήθηκαν τρεις ανήλικοι, ηλικίας 17, 17 και 14 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες συνεπλάκησαν αρχικά σε περιοχή της Πάτρας, λόγω οπαδικών διαφορών.

Στη συνέχεια, ο ένας 17χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον άλλο 17χρονο και αποπειράθηκε να τον τραυματίσει θανάσιμα, προκαλώντας του τραύματα στο λαιμό.

Μετά τη συμπλοκή ο τραυματίας μεταφέρθηκε από φιλικό του πρόσωπο σε μονάδα ΤΟΜΥ της Πάτρας και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρίθηκε αναγκαία, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, η διακομιδή του σε νοσοκομείο, όπου οι ιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία.

Έπειτα από έρευνες, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνέλαβαν και τους τρεις ανήλικους, ενώ στο σπίτι του 17χρονου, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βρέθηκε ένα μαχαίρι, συνολικού μήκους 19 εκατοστών.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων, κατηγορούμενοι για την παραμέληση της εποπτείας τους.

