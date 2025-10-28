Για άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του κατηγορείται 24χρονος στην Κρήτη

Ένα ιδιαίτερα άγριο περιστατικό έμφυλης βίας καταγγέλθηκε ότι έγινε στα Μάλια της Κρήτης.

Το ζευγάρι, εποχικοί εργάτες και οι δύο, που είχαν έρθει στην Κρήτη για να δουλέψουν για τη σεζόν, φέρεται να λογομάχησε έντονα μέσα στο δωμάτιο όπου διέμενε. Τότσε σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε η ένταση ξέφυγε γρήγορα και ο άνδρας επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα σύντροφό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, άρπαξε τη γυναίκα από τον λαιμό και χτυπούσε με βία το κεφάλι της στον τοίχο, ενώ συνέχισε να τη χτυπά στα χέρια, το πρόσωπο και τα πόδια. Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου μετέβησαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών.