Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
φωτογραφία αρχείου | © Martin Brayley | Dreamstime.com

Συνελήφθη 37χρονος που απείλησε με πιστόλι γυναίκα μέσα σε κατάστημα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr

Στην περιοχή της Κυψέλης συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή ένας 37χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο κατηγορούμενος με αφορμή φραστικό επεισόδιο, απείλησε με πιστόλι γυναίκα θαμώνα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Κυψέλης.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που κλήθηκαν στο σημείο ακινητοποίησαν τον 37χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν κάτω από σταθμευμένο όχημα, όπου το είχε κρύψει ο κατηγορούμενος, το πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

