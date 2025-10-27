Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 19.6°
2 BF
67%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
14°C
16.0° 13.2°
0 BF
79%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 17.0°
3 BF
85%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
9°C
8.9° 8.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
2 BF
94%
Βέροια
Αίθριος καιρός
13°C
13.2° 13.2°
0 BF
78%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
9°C
9.4° 9.4°
2 BF
71%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
16°C
16.4° 16.4°
1 BF
93%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 23.0°
5 BF
41%
Μυτιλήνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
19°C
18.9° 18.8°
3 BF
87%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
6 BF
88%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
18°C
18.1° 18.1°
1 BF
77%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
19°C
18.7° 18.7°
2 BF
75%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αίθριος καιρός
18°C
17.8° 16.7°
2 BF
72%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.7°
3 BF
87%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
21°C
21.1° 21.1°
1 BF
46%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.0° 12.3°
2 BF
87%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
13°C
13.1° 13.1°
1 BF
88%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
11°C
10.7° 10.7°
1 BF
73%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
φυλακές Κορυδαλλού
EUROKINISSI

Πιστόλι και σφαίρες στο προαύλιο των φυλακών Κορυδαλλού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Στην πτέρυγα που εντοπίστηκαν, κρατούνται γνωστοί ποινικοί.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρμόδιων αρχών για το πιστόλι και τις 8 σφαίρες που βρέθηκαν βαμμένα στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, την περασμένη Παρασκευή. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην ελ λόγω πτέρυγα κρατούνται γνωστοί ποινικοί, μεταξύ των οποίων και ο Κλοντιάν Λεκοτσάι, γνωστός ως αρχηγός της λεγόμενης «μαφίας των φυλακών». Στην 5η πτέρυγα προαυλίζονται επίσης Τούρκοι κρατούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται σε δολοφονίες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των αρχών για το πού και από ποιον θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί το όπλο.

Οι έρευνες των αρχών προσπαθούν να αποκαλύψουν το πώς το όπλο εισήλθε μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα και πώς κατάφερε να παραμείνει κρυμμένο στο προαύλιο.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Πιστόλι και σφαίρες στο προαύλιο των φυλακών Κορυδαλλού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual