Πιστόλι και σφαίρες στο προαύλιο των φυλακών Κορυδαλλού

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρμόδιων αρχών για το πιστόλι και τις 8 σφαίρες που βρέθηκαν βαμμένα στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, την περασμένη Παρασκευή.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην ελ λόγω πτέρυγα κρατούνται γνωστοί ποινικοί, μεταξύ των οποίων και ο Κλοντιάν Λεκοτσάι, γνωστός ως αρχηγός της λεγόμενης «μαφίας των φυλακών». Στην 5η πτέρυγα προαυλίζονται επίσης Τούρκοι κρατούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται σε δολοφονίες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των αρχών για το πού και από ποιον θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί το όπλο.
Οι έρευνες των αρχών προσπαθούν να αποκαλύψουν το πώς το όπλο εισήλθε μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα και πώς κατάφερε να παραμείνει κρυμμένο στο προαύλιο.
