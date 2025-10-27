Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.8° 24.5°
3 BF
62%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.3° 17.8°
1 BF
62%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.0° 22.7°
3 BF
82%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
59%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
2 BF
88%
Βέροια
Αίθριος καιρός
17°C
17.0° 17.0°
1 BF
84%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
3 BF
36%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.6° 20.6°
1 BF
79%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.1°
2 BF
44%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.3°
4 BF
66%
Ερμούπολη
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
4 BF
78%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
20.9° 20.9°
4 BF
79%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
4 BF
83%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
73%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.4° 21.3°
2 BF
64%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.8° 23.2°
2 BF
83%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.8° 26.6°
3 BF
41%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 17.3°
3 BF
74%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
83%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
16°C
16.3° 16.3°
2 BF
60%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
περιπολικό Άργος
Ματωμένη Πρωτοχρονιά στις Σέρρες | Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi

«Χειροπέδες» σε 19χρονο για παράσυρση και εγκατάλειψη πεζής - Βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Ο δράστης είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκόολ.

Για τροχαίο με εγκατάλειψη και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος συνελήφθη ένας 19χρονος οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος παρέσυρε χθες το βράδυ με το όχημά του 27χρονη πεζή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές ή να περιθάλψει την παθούσα.

Εντοπίστηκε ύστερα από αστυνομικές αναζητήσεις και από έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε προέκυψε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Χειροπέδες» σε 19χρονο για παράσυρση και εγκατάλειψη πεζής - Βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual