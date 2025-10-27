Παραδόθηκε ο φερόμενος δράστης του φονικού στα Χανιά

Παραδόθηκε ο 25χρονος φερόμενος δράστης του φονικού κατά τη διάρκεια της «Γιορτής Κάστανου» στην Κίσσαμο Χανίων, όταν δολοφονήθηκε 52χρονος. Το θύμα γιόρταζε με την παρέα του, όταν δέχτηκε επίθεση με τρεις σφαίρες από 22άρι όπλο στο στήθος.

Λίγο μετά τις 2 μ.μ., ο φερόμενος δράστης πήγε στο Α.Τ. Χανίων με τον δικηγόρο του και παραδόθηκε. Η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Το πρωί, πηγές της αστυνομίας διέρρεαν πως ο δράστης είχε ταυτοποιηθεί και ήταν θέμα χρόνου να βρεθεί και να συλληφθεί.

Ο 25χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο, έχει αναφέρει σε πρώτο χρόνο ότι ουδεμία συγγενική σχέση έχει με το θύμα και το γεγονός ότι έχουν ίδιο επώνυμο αφορά σε συνωνυμία και μόνο.

Οι ανακρίσεις και οι λήψη μαρτυριών συνεχίζονται από την Αστυνομία ενώ τα ερωτήματα για τις σχέσεις των δύο ανδρών παραμένουν και είναι υπό διερεύνηση. Ο δικηγόρος που συνόδευσε τον 25χρονο δράστη κατά την παράδοση του, αναμένεται να λάβει τη δικογραφία για τις περαιτέρω κινήσεις του.