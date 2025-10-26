Μαχαίρωσαν 20χρονο σε κεντρικό δρόμο της Περαίας

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη ένας 20χρονος άνδρας, ο οποίος και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης.

Η επίθεση έγινε στην περιοχή της Περαίας και μάλιστα σε κετρικό δρόμο, με την αστυνομία να λαμβάνει κλήση για το περιστατικό περίπου στις 18.10. Φίλοι του 20χρονου τον μετέφεραν στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» με τραύματα στην πνευμονοθωρακική χώρα, και οι γιατροί τον εισήγαγαν άμεσα στο χειρουργείο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του άγνωστου δράστη, με την περίπτωση να είναι δύσκολη καθώς ερωτώμενος ο νεαρός απάντησε ότι δεν θυμάται τίποτα από το γεγονός.