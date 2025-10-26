Κόντρες στα Μέγαρα «έπιασε στα πράσα» η Τροχαία

Τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων μοτοσικλετών, που έγινε απόπειρα να διοργανωθούν μετά από διαδικτυακό κάλεσμα στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής, ανακοίνωσε ότι απέτρεψε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, το απόγευμα του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου στα Μέγαρα, στελέχη της ΟΕΠΤΑ και της ΟΠΚΕ εντόπισαν πλήθος μοτοσικλετών που ετοιμάζονταν για διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων και διενήργησαν τροχονομικούς ελέγχους στο σύνολο των δικύκλων. Στο σημείο των ελέγχων εντοπίστηκε και συνελήφθη ο φερόμενος ως διοργανωτής του διαδικτυακού καλέσματος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και απόπειρα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία.

Βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα και αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης, 19 άδειες κυκλοφορίας και 2 ζεύγη πινακίδων. Βεβαιώθηκαν:

16 παραβάσεις για δυσδιάκριτες πινακίδες καθώς οι οδηγοί είχαν τοποθετήσει αυτοκόλλητα στις πινακίδες τους για την αποφυγή εντοπισμού τους,

14 για πρόσκληση θορύβου,

2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

1 για ΚΤΕΟ,

1 για έλλειψη καθρεπτών και

5 για λοιπές παραβάσεις.

Συνελήφθη και ένας οδηγός μοτοσικλέτας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς οδηγούσε παρότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας.