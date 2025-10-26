Αθήνα, 21°C
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
Λιμενικό Σώμα

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 50χρονος για απόπειρα εισαγωγής 135 κιλών κάνναβη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών εξάρθρωσε το Λιμενικό Σώμα, με την κατάσχεση 135,88 κιλών ακατέργαστης κάνναβης και τη σύλληψη ενός 50χρονου στην περιοχή της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Οκτωβρίου 2025, περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε ημιβυθισμένο πολυεστερικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Πρασούδι και προέβη στη διάσωση του 50χρονου χειριστή.

Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, με τη συμμετοχή στελεχών του Γραφείου Ασφάλειας, της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, οι οποίοι διενήργησαν εκτεταμένες έρευνες σε θάλασσα και ξηρά.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, ανεσύρθησαν πέντε πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν 79,75 κιλά ακατέργαστης κάνναβης από το εσωτερικό του σκάφους. Την επόμενη ημέρα (25 Οκτωβρίου 2025), στη θαλάσσια περιοχή «Βόντα» Σαγιάδας, εντοπίστηκε επιπλέον σάκος με έξι νάιλον συσκευασίες και 56,13 κιλά της ίδιας ουσίας.

Συνολικά, η κατασχεθείσα ποσότητα ανήλθε σε 135,88 κιλά κάνναβης, με εκτιμώμενη αξία 400.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παράνομη είσοδο στη χώρα. Κατασχέθηκαν επίσης το σκάφος μεταφοράς, οι ναρκωτικές ουσίες και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 50χρονος για απόπειρα εισαγωγής 135 κιλών κάνναβη

