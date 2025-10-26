Αθήνα, 23°C
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
dasos
φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI

Τραγωδία στα Χανιά, 29χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε πάρκο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Οι παρευρισκόμενοι εντόπισαν τον νεαρό κρεμασμένο σε δέντρο, ειδοποιώντας άμεσα την αστυνομία, μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Με ένα φρικτό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι νωρίς το πρωί της Κυριακής κάτοικοι των Χανίων που πήγαν να αθληθούν στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι παρευρισκόμενοι εντόπισαν ένα νεαρό άνδρα κρεμασμένο σε δέντρο, ειδοποιώντας άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές μετέβη η Αστυνομία και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες θανάτου του άτυχου άνδρα.

Προς το παρόν, από τις αρχές, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο θάνατος ενός ακόμη νέου ανθρώπου στα Χανιά, ένα εικοσιτετράωρο μετά την είδηση ότι ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Κίσαμο, έχει προκαλέσει θλίψη αλλά και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

