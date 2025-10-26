Τραγωδία στα Χανιά, 29χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε πάρκο

Με ένα φρικτό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι νωρίς το πρωί της Κυριακής κάτοικοι των Χανίων που πήγαν να αθληθούν στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι παρευρισκόμενοι εντόπισαν ένα νεαρό άνδρα κρεμασμένο σε δέντρο, ειδοποιώντας άμεσα τις αρχές.
Στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές μετέβη η Αστυνομία και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες θανάτου του άτυχου άνδρα.
Προς το παρόν, από τις αρχές, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Ο θάνατος ενός ακόμη νέου ανθρώπου στα Χανιά, ένα εικοσιτετράωρο μετά την είδηση ότι ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Κίσαμο, έχει προκαλέσει θλίψη αλλά και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας