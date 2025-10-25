Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
21°C
21.8° 18.5°
2 BF
64%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
17°C
18.3° 16.0°
0 BF
58%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 17.0°
3 BF
79%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
87%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
0 BF
88%
Βέροια
Αίθριος καιρός
18°C
17.6° 17.6°
0 BF
56%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
11°C
11.4° 11.4°
1 BF
58%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.6° 16.6°
1 BF
85%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.1° 18.8°
2 BF
77%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.7° 16.9°
2 BF
68%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
1 BF
68%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
21°C
21.0° 21.0°
3 BF
68%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
94%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
0 BF
52%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
20.7° 20.1°
2 BF
59%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.0° 20.8°
2 BF
84%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
18°C
19.4° 17.8°
0 BF
59%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 12.3°
2 BF
82%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
16°C
15.8° 15.8°
1 BF
63%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
14°C
14.1° 14.1°
2 BF
65%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, 2025
peripoliko
φωτογραφία αρχείου | eurokinissi

Μαφιόζικη επίθεση σε κομμωτή στον Ωρωπό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Μιχαήλ Άγγελος Κωνσταντόπουλος
Οι δράστες μπήκαν αιφνιδιαστικά στο κατάστημα κρατώντας ρόπαλα και σφυριά.

Σκηνές ωμής βίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι στο κέντρο της Σκάλας Ωρωπού, όταν 5 κουκουλοφόροι άνδρες εισέβαλαν σε κομμωτήριο της οδού Μαρμαρά και ξυλοκόπησαν άγρια τον 30χρονο ιδιοκτήτη του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες μπήκαν αιφνιδιαστικά στο κατάστημα κρατώντας ρόπαλα και σφυριά, επιτιθέμενοι με μανία στο θύμα και χτυπώντας το επανειλημμένα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ορισμένες μαρτυρίες κάνουν λόγο ακόμα και για τσεκούρι. Η επίθεση διήρκεσε ελάχιστα δευτερόλεπτα, αφήνοντας πίσω της εικόνες φρίκης, με τον νεαρό κομμωτή να κείτεται αιμόφυρτος στο πάτωμα. 

Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και εξαπολύοντας ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Από την επίθεση έχει τραυματιστεί άλλο ένα άτομο 29 ετών.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με κυρίαρχο αυτό των προσωπικών διαφορών ή του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και ανησυχία στην τοπική κοινωνία του Ωρωπού, καθώς πρόκειται για επίθεση με ξεκάθαρα μαφιόζικα χαρακτηριστικά που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, σε κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Οι έρευνες που κατά πάσα πιθανότητα θα αναλάβει η διεύθυνση ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Μαφιόζικη επίθεση σε κομμωτή στον Ωρωπό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual