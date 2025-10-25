Μαφιόζικη επίθεση σε κομμωτή στον Ωρωπό

Σκηνές ωμής βίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι στο κέντρο της Σκάλας Ωρωπού, όταν 5 κουκουλοφόροι άνδρες εισέβαλαν σε κομμωτήριο της οδού Μαρμαρά και ξυλοκόπησαν άγρια τον 30χρονο ιδιοκτήτη του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες μπήκαν αιφνιδιαστικά στο κατάστημα κρατώντας ρόπαλα και σφυριά, επιτιθέμενοι με μανία στο θύμα και χτυπώντας το επανειλημμένα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ορισμένες μαρτυρίες κάνουν λόγο ακόμα και για τσεκούρι. Η επίθεση διήρκεσε ελάχιστα δευτερόλεπτα, αφήνοντας πίσω της εικόνες φρίκης, με τον νεαρό κομμωτή να κείτεται αιμόφυρτος στο πάτωμα.

Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και εξαπολύοντας ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Από την επίθεση έχει τραυματιστεί άλλο ένα άτομο 29 ετών.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με κυρίαρχο αυτό των προσωπικών διαφορών ή του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και ανησυχία στην τοπική κοινωνία του Ωρωπού, καθώς πρόκειται για επίθεση με ξεκάθαρα μαφιόζικα χαρακτηριστικά που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, σε κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Οι έρευνες που κατά πάσα πιθανότητα θα αναλάβει η διεύθυνση ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.