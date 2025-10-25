Καλλιθέα: 50χρονος φέρεται να μαχαίρωσε αστυνομικό - Τον πυροβόλησαν στο πόδι

Το χρονικό της υπόθεσης • Πώς συνέβη το περιστατικό.

Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σάββατο (25/10) στην Καλλιθέα, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 50χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς και να δέχτηκε τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, αστυνομικοί περιπολικού της άμεσης δράσης εντόπισαν τον 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με μαχαίρι. Στη συνέχεια ο 50χρονος δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι επανειλημμένα σε βάρος των αστυνομικών, με επακόλουθο τον τραυματισμό του ενός αστυνομικού στον αριστερό βραχίονα.

Ο δεύτερος αστυνομικός, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επίθεση, προέβη σε βολή ακινητοποίησης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δράστη στο δεξί κάτω άκρο.

Στο σημείο του περιστατικού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους δυο τραυματίες, το φερόμενο ως δράστη και τον αστυνομικό, ενώ διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό.