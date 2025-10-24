Νεκρός αστυνομικός στου Ζωγράφου

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα 55χρονος αστυνομικός σε χώρο πίσω το Θέατρο Μπαντμιτον στην περιοχή του Ζωγράφου Αττικής.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο αστυνομικός που υπηρετούσε στα ΜΑΤ, έφερε θανάσιμο τραύμα από πυροβολισμό.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.