Συνταξιούχος «ξήλωσε» φρεσκοφυτεμένο δεντρολίβανο σε νοσοκομείο και του πέρασαν χειροπέδες

Περιπέτειες με τις αστυνομικές αρχές είχε 62χρονος συνταξιούχος στη Θεσσαλονίκη μετά από επίσκεψή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος «ξήλωσε» από τις ρίζες φρεσκοφυτεμένο δεντρολίβανο από το παρτέρι του νοσοκομείου, όμως υπέπεσε της αντίληψης υπαλλήλου σεκιούριτι, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία.
Η αστυνομία του φόρεσε χειροπέδες με την κατηγορία κλοπής δημόσιας περιουσίας και μεταφέρθηκε στα κρατητήρια, όπου έδωσε αποτυπώματα και φωτογραφίες.
Ο συνταξιούχος φέρεται να έμεινε αρκετές ώρες στο τμήμα, ενώ για την υπεράσπισή του ανέφερε πως το δεντρολίβανο το έβαλα ξανά στη θέση του.
Ο 62χρονος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ δικογραφία θα διαβιβαστεί σε μεταγενέστερο χρόνο στα δικαστήρια.
Το νοσοκομείο πάντως ενημέρωσε εκ των υστέρων την αστυνομία ότι δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της δίωξης του συνταξιούχου.
