ΕΛΑΣ: Ανακοίνωση-ξέπλυμα των ΜΑΤ για τα χημικά στο Μεταξουργείο

Με τα λεγόμενά της η Αστυνομία αθωώνει τους αστυνομικούς πριν καν διερευνηθούν • Κατόπιν θυμάται το... καθήκον αμεροληψίας της και αναφέρει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης πειθαρχικών ευθυνών εκ μέρους τους

Μετά τις αοριστίες του υφυπουργού Προστασίας Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλου στη Βουλή, η ΕΛΑΣ προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης σε μία ανακοίνωση απόλυτης κάλυψης των ΜΑΤ για το όργιο αστυνομικής βίας το οποίο εξαπέλυσαν, όπως φαίνεται σε πληθώρα βίντεο που κυκλοφόρησαν, την ίδια μέρα το πρωί εναντίον εκπαιδευτικών, γονέων και ανήλικων μαθητών έξω από τη Α' ΔΙΠΕ Αθήνας στο Μεταξουργείο, με διακομιδή μάλιστα κάποιων από τους μαθητές σε Κέντρο Υγείας με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για τις συμπτύξεις τμημάτων στα σχολεία τους.

Με την ανακοίνωσή της, η οποία αποτελεί μνημείο «άρον-άρον κλεισίματος» της υπόθεσης πριν καν ανοίξει, και επιβράβευσης, ουσιαστικά, της αστυνομικής αυθαιρεσίας, η Αστυνομία κατηγόρησε τους πολίτες πως εκείνοι επιχείρησαν να μπουν στη ΔΙΠΕ χωρίς άδεια -χωρίς να αναφέρει καν ποια άδεια απαιτείτο για είσοδο Ελλήνων πολιτών σε μη αστυνομική δημόσια υπηρεσία και βάσει ποιας διάταξης-, πως χτύπησαν και απώθησαν τους αστυνομικούς, και πως τους πέταξαν μπουκάλια και ξύλα, και μάλιστα επί 15 λεπτά. Πρόκειται για ισχυρισμούς οι οποίοι διαψεύδονται κατηγορηματικά με μια απλή παρακολούθηση του σχετικού βιντεοληπτικού υλικού.

Η ΕΛΑΣ αναφέρεται στη διπλή ιδιότητα κάποιων παρόντων ως επίσης μελών των συλλογικοτήτων "Όχι Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων" και "Ανοιχτής Συνέλευσης Υπεράσπισης του Λόφου Στρέφη", σε μια προσπάθειά της να υποβαθμίσει την κινητοποίηση για τη σύμπτυξη των διδακτικών τμημάτων και την παρουσιάσει ως σύναξη ανθρώπων, δήθεν άσχετων με το αίτημα της ματαίωσης των συγχωνεύσεων.

Κι αφού έχει λάβει ευθέως θέση αθωώνοντας τους αστυνομικούς πριν καν διερευνηθούν, η Αστυνομία κατόπιν θυμάται το... καθήκον αμεροληψίας της και αναφέρει ότι διερευνάται το ενδεχόμενο ύπαρξης πειθαρχικών ευθυνών εκ μέρους τους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 09.30’, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας περίπου 100 ατόμων έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας από τον "Σύλλογο Γονέων 36ου Δημοτικού Σχολείου" και με τη συμμετοχή μελών των Συλλογικοτήτων "Όχι Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων" και "Ανοιχτή Συνέλευση Υπεράσπισης του Λόφου Στρέφη".

Λίγο μετά τις 10.40’, ενώ είχε εξέλθει από το κτήριο τριμελής επιτροπή, μέρος των συγκεντρωμένων επιχείρησε να εισέλθει 4 φορές στη Διεύθυνση, χτυπώντας και απωθώντας τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για περίπου 15 λεπτά πετούσαν αντικείμενα, όπως μπουκάλια και ξύλα, εναντίον τους.

Οι αστυνομικοί απέτρεψαν την είσοδο στο κτήριο, αρχικά χρησιμοποιώντας τις ασπίδες τους, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τα αναγκαία ενδεδειγμένα μέσα, με σκοπό την αποκλιμάκωση της επίθεσης.

Περί ώρα 11.45’, σταδιακά, αποχώρησαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων, ενώ στην 13.30’ αποχώρησαν πλήρως τα μέλη των Συλλογικοτήτων.

Σημειώνεται ότι, από την πρώτη στιγμή, διατάχθηκε διοικητική έρευνα, για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εξετασθεί η ύπαρξη τυχόν πειθαρχικών ευθυνών των αστυνομικών».