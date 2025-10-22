Συνελήφθη 37χρονος για ενδοοικογενειακή βία στη Θεσσαλονίκη

Ο δράστης έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 3 ετών.

«Χειροπέδες» σε 37χρονο για ενδοοικογενειακή βία πέρασαν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Δέλτα στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκκρεμούσαν σε βάρος του δράστη δικαστικές αποφάσεις για ποινικές καταδίκες.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, ο άνδρας είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 15 ημερών για ενδοοικογενειακή βία.

Παράλληλα, σε βάρος του υπήρχε και απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λασιθίου για κλοπή, με ποινή φυλάκισης 12 μηνών.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκτέλεσης των εντολών των δικαστικών αρχών και ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διαδικασίες.