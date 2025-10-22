Συνελήφθη 37χρονος για ενδοοικογενειακή βία στη Θεσσαλονίκη

«Χειροπέδες» σε 37χρονο για ενδοοικογενειακή βία πέρασαν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Δέλτα στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκκρεμούσαν σε βάρος του δράστη δικαστικές αποφάσεις για ποινικές καταδίκες.
Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, ο άνδρας είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 15 ημερών για ενδοοικογενειακή βία.
Παράλληλα, σε βάρος του υπήρχε και απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λασιθίου για κλοπή, με ποινή φυλάκισης 12 μηνών.
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκτέλεσης των εντολών των δικαστικών αρχών και ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διαδικασίες.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας