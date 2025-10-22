Χειροπέδες σε 52χρονο - Ζητούσε από 9χρονο απρεπείς φωτογραφίες

Ο άνδρας φέρεται να είχε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια του ανήλικου.

Δικογραφία σε βάρος ενός 52χρονου για κατάχρηση ανηλίκων σχημάτισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο 52χρονος, μέσω εφαρμογής συνομιλιών, αντάλλασσε με 9χρονο μηνύματα, συνομιλίες και πραγματοποιώντας βιντεοκλήσεις τον προέτρεπε να του στείλει απρεπείς φωτογραφίες (μόνο με το εσώρουχο). Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σε έρευνα στο σπίτι του 52χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια του ανήλικου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.