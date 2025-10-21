Παραδόθηκε στις αρχές ο φερόμενος δράστης της δολοφονίας του 37χρονου στο Περιστέρι

Φέρεται να ήταν γνωστός στις αρχές.

Γνωστός στις αρχές ως άτομο «προστασίας» σε καταστήματα του Περιστερίου είναι ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 37χρονου έξω από κέντρο διασκέδασης στην ίδια περιοχή.

Ο κατηγορούμενος, ηλικίας κάτω των 25 ετών, παραδόθησε το πρωί της Τρίτης αυτοβούλως στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές είχαν καταλήξει στα ίχνη του από τις πρώτες ώρες της έρευνας, αξιοποιώντας τόσο μαρτυρίες όσο και υλικό από κάμερες ασφαλείας, κοντά στο σημείο του αιματηρού επεισοδίου.

Το χρονικό του εγκλήματος

Όλα ξεκίνησαν όταν στις 3, ένας 37χρονος άνδρας που διασκέδαζε μέσα στο μαγαζί, βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Λίγα λεπτά αργότερα ο 37χρονος άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο καθώς δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του.