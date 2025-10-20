Φοινικούντα: Η πρώτη επίθεση κατά του 68χρονου [βίντεο]

Προφυλακιστέοι έχουν κριθεί οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στις 5 Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 60χρονο επιστάτη.

Τη στιγμή που αναμένεται να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση, έρχεται στο φως ένα βίντεο που αποτυπώνει την πρώτη εγκληματική ενέργεια κατά του 68χρονου από τον 22χρονο που φέρεται ως συνεργός στη διπλή δολοφονία.



Όπως αναφέρει το MEGA που έφερε στο προσκήνιο το εν λόγω βίντεο, στις 7 Σεπτεμβρίου ο 22χρονος προσπάθησε να ληστέψει τον 68χρονο, χρησιμοποιώντας αεροβόλο όπλο. Ο 68χρονος κατόρθωσε τότε να ξεφύγει από την επίθεση αυτή, για να πέσει θύμα δολοφονίας αρκετές ημέρες αργότερα.