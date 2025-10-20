Αθήνα, 17°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
18.5° 16.7°
2 BF
89%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.8° 14.6°
1 BF
74%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
19.0° 16.6°
4 BF
82%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
0 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
10°C
9.9° 9.9°
0 BF
87%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
1 BF
81%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
0 BF
87%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
1 BF
89%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
21°C
22.2° 19.1°
0 BF
83%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.5° 14.9°
1 BF
75%
Ερμούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
88%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
74%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
1 BF
79%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
0 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
16.7° 15.1°
0 BF
94%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.4° 18.8°
1 BF
79%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.8° 16.1°
0 BF
88%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.0° 10.3°
2 BF
84%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.3° 15.3°
1 BF
89%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
13°C
13.0° 13.0°
1 BF
88%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
foinikounta
eurokinissi

Φοινικούντα: Η πρώτη επίθεση κατά του 68χρονου [βίντεο]

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr

Προφυλακιστέοι έχουν κριθεί οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στις 5 Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 60χρονο επιστάτη.

Τη στιγμή που αναμένεται να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση, έρχεται στο φως ένα βίντεο που αποτυπώνει την πρώτη εγκληματική ενέργεια κατά του 68χρονου από τον 22χρονο που φέρεται ως συνεργός στη διπλή δολοφονία. 


Όπως αναφέρει το MEGA που έφερε στο προσκήνιο το εν λόγω βίντεο, στις 7 Σεπτεμβρίου ο 22χρονος προσπάθησε να ληστέψει τον 68χρονο, χρησιμοποιώντας αεροβόλο όπλο. Ο 68χρονος κατόρθωσε τότε να ξεφύγει από την επίθεση αυτή, για να πέσει θύμα δολοφονίας αρκετές ημέρες αργότερα.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Φοινικούντα: Η πρώτη επίθεση κατά του 68χρονου [βίντεο]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual