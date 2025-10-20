Φοινικούντα: Η πρώτη επίθεση κατά του 68χρονου [βίντεο]

Προφυλακιστέοι έχουν κριθεί οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στις 5 Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 60χρονο επιστάτη.
Τη στιγμή που αναμένεται να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση, έρχεται στο φως ένα βίντεο που αποτυπώνει την πρώτη εγκληματική ενέργεια κατά του 68χρονου από τον 22χρονο που φέρεται ως συνεργός στη διπλή δολοφονία.
Όπως αναφέρει το MEGA που έφερε στο προσκήνιο το εν λόγω βίντεο, στις 7 Σεπτεμβρίου ο 22χρονος προσπάθησε να ληστέψει τον 68χρονο, χρησιμοποιώντας αεροβόλο όπλο. Ο 68χρονος κατόρθωσε τότε να ξεφύγει από την επίθεση αυτή, για να πέσει θύμα δολοφονίας αρκετές ημέρες αργότερα.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας