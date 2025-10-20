Φρικτή κακοποίηση: Βίαζε την κόρη του, χτυπούσε άγρια τη σύζυγό του

Ο εφιάλτης που βίωναν μητέρα και ανήλικη κόρη στα χέρια ενός συζύγου και πατέρα για περισσότερο από έναν χρόνο στην Ηλεία επανήλθε στον Άρειο Πάγο, όπου προσέφυγε ο καταδικασθείς σε δεύτερο βαθμό το 2024 για βαριά σωματική βλάβη κατ΄εξακολούθηση, για κατ΄εξακολούθηση ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατ΄εξακολούθηση απόπειρα κατάχρησης ανηλίκου που είχε συμπληρώσει τα 14, αλλά όχι τα 18 έτη σε γενετήσιες πράξεις.

Σύμφωνα με το patris news, ο κατηγορούμενος που εκτίει στις φυλακές Γρεβενών την ποινή που του επιβλήθηκε κατέθεσε αίτηση αναίρεσης της απόφασης στον Άρειο Πάγο με την αιτιολογία της ελλιπούς αξιολόγησης. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του και τους ισχυρισμούς του ως αβάσιμους.

Η βαριά κακοποίηση φέρεται να λάμβανε χρόνο από τον Ιούνιο του 2016 έως τα τέλη Απριλίου του 2018 με τον άνδρα να κακοποιεί σεξουαλικά την κόρη του, όταν εκείνη ήταν 15 ετών, ενώ της ασκούσε και σωματική βία. Θύμα άγριας βίας ήταν και η σύζυγός του, την οποία τουλάχιστον μια φορά απείλησε πως θα την κάψει ζωντανή, τοποθετώντας το κεφάλι της στον φούρνο της κουζίνας.

Η κακοποίηση φαίνεται πως ήταν καθημερινό φαινόμενο στο σπίτι των δύο θυμάτων στην Πάτρα, ενώ ανάλογα περιστατικά καταγγέλλεται ότι συνέβαιναν και κατά την καλοκαιρινή περίοδο σε εξοχική κατοικία σε χωριό της Ηλείας.

Ακόμα, από τον Απρίλιο 2017 έως τον Ιούνιο του 2018, στην Πάτρα, λάμβανε χώρα η πράξη της απόπειρας κατάχρησης σε γενετήσιες πράξεις ανηλίκου, που είχε συμπληρώσει τα δεκατέσσερα έτη, κατ’ εξακολούθηση.