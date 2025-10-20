Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για το φονικό στη Φοινικούντα

Προσωρινά κρατούμενοι, με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στις 5 Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 60χρονο επιστάτη.
Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και του δεύτερου 22χρονου σήμερα τα ξημερώματα, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Μπάμπης Λυκούδης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως είπε όλη την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης, ότι έχει συμμετοχή στην συνέργεια, αλλά όχι στην φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλο κατηγορούμενο και επιμένει στην θέση του».
Επίσης, είπε ότι «η ανάκριση παραμένει ανοικτή και η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί».
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες και τα κίνητρα του εγκλήματος, ενώ αναμένονται νέες καταθέσεις και εξετάσεις μαρτύρων τις επόμενες ημέρες.
