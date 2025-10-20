Νεκρός 37χρονος από μαχαιριά έξω από κλαμπ στο Περιστέρι

Ο άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στον δρόμο καθώς δέχτηκε χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιά • Τι εξετάζει η αστυνομία.

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από κλαμπ στο Περιστέρι.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν στις 3, ένας 37χρονος άνδρας που διασκέδαζε μέσα στο μαγαζί, βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Λίγα λεπτά αργότερα ο 37χρονος άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο καθώς δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γενικό Κρατικό Νίκαιας” όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.