Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τι είπε ο 22χρονος στην απολογία του

Περίπτου 6 ώρες διήρκεσε η απολογία του 22χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε δύο άντρες σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, στο γραφείο της αρμόδιας ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο συνήγορός του δεν ήταν ο 22χρονος αυτός που πυροβόλησε, ενώ δεν μπήκε καν στο χώρο του κάμπινγκ. Όσο για την αναγνώριση που έγινε από τον αυτόπτη μάρτυρα, υποστήριξε πως αυτή ήταν εσφαλμένη.

Λίγο πριν από τις 20.00 μεταφέρθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας και ο δεύτερος κατηγορούμενος για να απολογηθεί. Μετά τις απολογίες τους, αμφότεροι οι νεαροί οδηγήθηκαν πίσω στη φυλακή. Τα προηγούμενα 24ωρα η Ανακρίτρια πήρε πολύωρες καταθέσεις από τον 33χρονο ανιψιό του θύματος και τη σύντροφό του, αλλά και από έναν φίλο του και ιδιοκτήτη καφετέριας στην Αθήνα, τον οποίο κάλεσε ο ανιψιός μετά το έγκλημα. Τα αποτελέσματα της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου αναμένονται μέσα στην εβδομάδα και θα δοθούν απευθείας στην Ανακρίτρια για περαιτέρω αξιοποίηση στην κύρια ανάκριση.

Παράλληλα, οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν και να αναζητούν τον τρόπο που ο 22χρονος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός κατέληξε από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, και την πιθανότητα ύπαρξης και άλλου συνεργού.