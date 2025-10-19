Άνδρας στη Νέα Μάκρη συνελήφθη με ναρκωτικά και μεγάλα ποσά

Πάνω από 1,2 κιλά κοκαΐνη, ακατέργαστη κάνναβη και περισσότερα από 43.000 ευρώ, φέρεται να είχε στην κατοχή του, ένας 47χρονος ο οποίος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στη Νέα Μάκρη Αττικής, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με την αστυνομία διαπιστώθηκε εγκληματική του δράση και κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ο 47χρονος συνελήφθη επ΄αυτοφώρω, καθώς φέρεται να κατείχε, σε όχημα που οδηγούσε, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, υδροπονικής καλλιέργειας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση. Ακολούθησε έρευνα σε περιφραγμένο οικόπεδο στην περιοχή, όπου διαπιστώθηκε να έχει αποκρύψει μέσα σε κοτέτσι την κοκαΐνη και ένα κιλό κάνναβης, υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Έρευνα έγινε και στην κατοικία του, όπου επίσης εντοπίστηκαν ίδιες ναρκωτικές ουσίες. Συνολικά, από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.254 γραμμάρια κοκαΐνης,

1.023 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK»,

2 αυτοκίνητα και 2 μοτοσυκλέτες,

2 ζυγαριές ακριβείας,

43.185 ευρώ,

2 κινητά τηλέφωνα,

νάιλον ρολό περιτυλίγματος και

πλήθος νάιλον συσκευασιών κατάλληλα για την συσκευασία ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.