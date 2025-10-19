Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
20.4° 17.8°
2 BF
88%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.0° 19.3°
4 BF
44%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
21.0° 18.8°
1 BF
76%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
48%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.3° 19.3°
2 BF
63%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
44%
Αγρίνιο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.5° 19.5°
1 BF
81%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.0° 22.7°
2 BF
78%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.9° 18.2°
1 BF
88%
Ερμούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
20°C
20.4° 20.4°
2 BF
73%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
18°C
20.4° 17.7°
3 BF
72%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
78%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
0 BF
56%
Λαμία
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.5° 18.9°
2 BF
73%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.2° 22.8°
3 BF
79%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.3° 17.8°
0 BF
88%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.1° 16.3°
2 BF
82%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.2° 19.2°
2 BF
56%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.5° 14.5°
2 BF
58%
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, 2025
Greek_mafia_1020
EUROKINISSI

Συνελήφθη 43χρονος πατέρας για έκθεση ανηλίκου - Λιποθύμησε η κόρη του από αλκοόλ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Τι συνέβη στο Νέο Ηράκλειο.

Ο πατέρας 16χρονης, που λιποθύμησε από το πολύ αλκοόλ, συνελήφθη από την αστυνομία για έκθεση ανηλίκου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πρόκειται για έναν 43χρονο, ο οποίος συνελήφθη, λίγες ώρες αφότου βρέθηκε η 16χρονη κόρη του λιπόθυμη στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το κορίτσι είχε πάρει ένα μπουκάλι με αλκοόλ από το σπίτι του και πήγε στην πλατεία όπου το ήπιε μαζί με φίλες της.

