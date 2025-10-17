Αθήνα, 20°C
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Απόλλων πύργος

Άγνωστα τα κίνητρα πίσω από την πτώση του 44χρονο από τον πύργο της Πανόρμου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα της πτώσης του 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στην οδό Πανόρμου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 44χρονος έπινε καφέ στην καφετέρια του πύργου και όπως καταθέτουν οι εργαζόμενοι, ξαφνικά ανέβηκε σε έναν καναπέ και βούτηξε στο κενό.

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και σε λίγες μέρες η σύζυγος αναμένεται να φέρει στον κόσμο και το δεύτερο παιδί τους.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων.

