Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.3° 19.5°
2 BF
70%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.6° 15.3°
3 BF
83%
Πάτρα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
17°C
17.0° 16.6°
4 BF
75%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
77%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
60%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.2° 13.2°
2 BF
94%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
10°C
10.4° 10.4°
1 BF
92%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.6° 17.6°
1 BF
91%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 21.9°
4 BF
51%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.9° 20.5°
0 BF
59%
Ερμούπολη
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
68%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.7° 17.7°
0 BF
77%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
88%
Λάρισα
Ψιχάλες μικρής έντασης
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.3° 16.6°
1 BF
94%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
22.7° 21.8°
3 BF
72%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
21.1° 19.8°
0 BF
68%
Καβάλα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.7° 17.3°
2 BF
76%
Κατερίνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
14°C
13.6° 13.6°
1 BF
100%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
11°C
11.3° 11.3°
1 BF
93%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Αστυνομία περιπολικό
φωτογραφία αρχείου | Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

«Μάστορας» των κλοπών στα χέρια του ΤΑ Παγκρατίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Μιχαήλ Άγγελος Κωνσταντόπουλος
Ο ευφάνταστος τρόπος δράσης του άνδρα που συνελήφθη την Τετάρτη

Εμφανιζόταν σαν υδραυλικός κι αντί να επισκευάζει διαρροές, ξάφριζε τα ανυποψίαστα θύματα του στα σπίτια τους με τη λεία του να προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ. Δεν είναι κάποιο σενάριο αστυνομικής σειράς, άλλα ο ευφάνταστος τρόπος δράσης του άνδρα που συνελήφθη την Τετάρτη έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου και στον οποίο αποδίδονται 15 κλοπές, από τις οποίες 2 στην περιοχή του Παγκρατίου, καθώς και μία ληστεία στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. 

Ο 59χρονος προσποιούταν τον υδραυλικό με αποτέλεσμα να καταφέρνει να μπαίνει στα σπίτια των ηλικιωμένων και όχι μόνο θυμάτων τους αποσπώντας μετρητά, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή. Αφού ταυτοποιήθηκε για 2 κλοπές στην Αθήνα, συγκροτήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα που μετά τη σύλληψη του διαπίστωσε την εμπλοκή του σε άλλες 12 περιπτώσεις κλοπών. Μάλιστα, κατά την επεισοδιακή σύλληψη του, όπου προσπάθησε να διαφύγει, βρέθηκαν στην κατοχή του 37.000 ευρώ και άλλα τιμαφλή κλοπιμαία. 

Από τη δράση του 59χρονου ξεχωρίζει η διάρρηξη σε σπίτι ηλικιωμένης στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στον Πειραιά, από την οποία απέσπασε 40.000 ευρώ σε μετρητά όπως και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, η λεία από τις κλοπές του «υδραυλικού» ξεπερνά τις 282.000 ευρώ σε κοσμήματα και μετρητά. Σε βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, ληστεία και βία κατά υπαλλήλων, ενώ πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.
 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Μάστορας» των κλοπών στα χέρια του ΤΑ Παγκρατίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual