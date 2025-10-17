«Μάστορας» των κλοπών στα χέρια του ΤΑ Παγκρατίου

Εμφανιζόταν σαν υδραυλικός κι αντί να επισκευάζει διαρροές, ξάφριζε τα ανυποψίαστα θύματα του στα σπίτια τους με τη λεία του να προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ. Δεν είναι κάποιο σενάριο αστυνομικής σειράς, άλλα ο ευφάνταστος τρόπος δράσης του άνδρα που συνελήφθη την Τετάρτη έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου και στον οποίο αποδίδονται 15 κλοπές, από τις οποίες 2 στην περιοχή του Παγκρατίου, καθώς και μία ληστεία στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ο 59χρονος προσποιούταν τον υδραυλικό με αποτέλεσμα να καταφέρνει να μπαίνει στα σπίτια των ηλικιωμένων και όχι μόνο θυμάτων τους αποσπώντας μετρητά, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή. Αφού ταυτοποιήθηκε για 2 κλοπές στην Αθήνα, συγκροτήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα που μετά τη σύλληψη του διαπίστωσε την εμπλοκή του σε άλλες 12 περιπτώσεις κλοπών. Μάλιστα, κατά την επεισοδιακή σύλληψη του, όπου προσπάθησε να διαφύγει, βρέθηκαν στην κατοχή του 37.000 ευρώ και άλλα τιμαφλή κλοπιμαία.

Από τη δράση του 59χρονου ξεχωρίζει η διάρρηξη σε σπίτι ηλικιωμένης στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στον Πειραιά, από την οποία απέσπασε 40.000 ευρώ σε μετρητά όπως και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, η λεία από τις κλοπές του «υδραυλικού» ξεπερνά τις 282.000 ευρώ σε κοσμήματα και μετρητά. Σε βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, ληστεία και βία κατά υπαλλήλων, ενώ πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

