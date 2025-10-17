Αθήνα, 21°C
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Ampelokipoi_1020_1
Eurokinissi

Νεκρός άνδρας που έπεσε από 24ο όροφο στους Αμπελόκηπους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Προς το παρόν, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους, όταν ένας 44χρονος άνδρας φέρεται να έπεσε στο κενό από μπαλκόνι του Πύργου «Απόλλων» επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος έπεσε από τον 24ο όροφο του κτιρίου περί ώρα 13.20, έχασε τη ζωή του μετά την πτώση.

Προς το παρόν, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την ΕΛΑΣ να εξετάζει το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Eurokinissi
Eurokinissi
Νεκρός άνδρας που έπεσε από 24ο όροφο στους Αμπελόκηπους

