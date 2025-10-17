Νεκρός άνδρας που έπεσε από 24ο όροφο στους Αμπελόκηπους

Προς το παρόν, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους, όταν ένας 44χρονος άνδρας φέρεται να έπεσε στο κενό από μπαλκόνι του Πύργου «Απόλλων» επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος έπεσε από τον 24ο όροφο του κτιρίου περί ώρα 13.20, έχασε τη ζωή του μετά την πτώση.

Προς το παρόν, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την ΕΛΑΣ να εξετάζει το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Eurokinissi