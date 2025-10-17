Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις μελών σπείρας για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας

Χειροπέδες σε δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης που φαίνεται να εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ευάλωτες ομάδες παιδιών και να διακινούσε εκδικητική πορνογραφία • Η εμπλοκή της Interpol.

Σπείρα δρούσε μέσω διαδικτύου και εκμεταλλευόμενη ανήλικες διακινούσε πορνογραφικό υλικό. Στα χέρια των αστυνομικών της Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας - Χορτιάτη και βρίσκονται δύο μέλη τα οποία συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, πρόκειται για δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 21 και 18 ετών, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με έμμεση αυτουργία κατά συρροή και από κοινού, πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία.

Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Η εμπλοκή της Interpol

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι δύο συλληφθέντες ήταν μέλη σπείρας που έχει έδρα τις ΗΠΑ ενώ οι δράστες έβαζαν στο στόχαστρο κατά κύριο λόγο νεαρά κορίτσια που αντιμετώπιζαν θέματα ψυχικής υγείας.

Ο πρώτος εκ των συλληφθέντων φαίνεται να βρισκόταν στο «κάδρο» της Interpol και είχε βρεθεί στα χέρια των Αρχών, οι οποίες ζητούσαν την έκδοσή του για να δικαστεί από αμερικανικό δικαστήριο.

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης απέρριψε δύο μήνες αργότερα το αίτημα των ΗΠΑ, καθώς ο 21χρονος κατηγορούμενος κατέχει ελληνική ιθαγένεια.