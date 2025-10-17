Τσάκωσαν 77χρονο στο Ρέθυμνο με πιστόλια, χειροβομβίδες, δυναμίτες και πλήθος αρχαιοτήτων

Όπλα, γεμιστήρες, χιλιάδες φυσίγγια, χειροβομβίδες, ποσότητα ζελατοδυναμίτιδας, δυναμίτες και πυροκροτητές, περιλαμβάνονταν στην «περιουσία» 77χρονου στο Ρέθυμνο, στον οποίο οι αστυνομικές αρχές πέρασαν χειροπέδες για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και της εν γένει Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και αφορά σε 77χρονο στον οποίο έφτασαν οι αρχές μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στην υπηρεσία, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του συγκεκριμένου προσώπου και σε διάφορους χώρους που χρησιμοποιεί.
Κατά την διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Τέσσερα πολεμικά τυφέκια, 2 πιστόλια, 1 μακρύκανο πυροβόλο όπλο, 1 περίστροφο, 3 χειροβομβίδες, 1 αεροβόλο, 7 κυνηγετικά όπλα, 12 γεμιστήρες, 2.000 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 343 γραμμάρια ζελατοδυναμίτιδας, 6 μασούρια δυναμίτη, 1 ακαριαίο φυτίλι, 14 πυροκροτητές, τμήμα οβίδας όλμου, 70 κροτίδες, 1 μαχαίρι, 6 θήκες πιστολιών και περιστρόφων, 2 διόπτρες μακρύκανου όπλου, 1 βαλλίστρα με 6 βέλη, 1 πήλινος αμφορέας και πλήθος πήλινων και λίθινων θραυσμάτων αγνώστου χρονικής περιόδου και 1 κυλινδρικό αντικείμενο τύπου βραχιόλι.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
