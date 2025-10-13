Καταδικάστηκε αστυνομικός για λαθρεμπορία και δωροληψία

Σε φυλάκιση 5 ετών καταδικάστηκε αστυνομικός (που είναι σε σύνταξη σήμερα), επειδή –όταν ήταν ακόμη εν ενεργεία– κάλυπτε συμμορία που δραστηριοποιείτο στην λαθρεμπορία τσιγάρων στην αγορά Βλάβη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 55χρονο αστυνομικό, για λαθρεμπορία και δωροληψία, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, ενώ τον απήλλαξε από τις πράξεις της συμμορίας και της κατάχρησης εξουσίας. Αποφάσισε δε, να μετατρέψει την ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως, την οποία ανέστειλε ως προς την εκτέλεσή της ενόψει του εφετείου.
Για την ίδια υπόθεση, που αφορά την περίοδο 2017-18, καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 5,5 ετών –με αναστολή στην έφεση– δύο αδελφές που, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, διηύθυναν τη συμμορία. Με την ίδια ποινή τιμωρήθηκαν άλλα δύο άτομα που είχαν εμπλοκή στη λαθρεμπορία, ενώ αθωώθηκαν τρεις κατηγορούμενοι.
Η εμπλοκή τού 55χρονου αστυνομικού, που το επίδικο διάστημα φαίνεται να υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφαλείας Πλατείας Δημοκρατίας, προέκυψε από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Όπως κατέθεσε στη δίκη μάρτυρας αστυνομικός, ο 55χρονος κατηγορούμενος ενημέρωνε τα διευθυντικά στελέχη της συμμορίας ενόψει επικείμενων ελέγχων διευκολύνοντας τη δράση της εγκληματικής ομάδας.
