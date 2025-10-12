Μαχαίρωσαν 22χρονο μέρα-μεσημέρι στον Βαρδάρη

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε λίγο μετά τις 16.00 την Κυριακή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Βαρδάρη επί της οδού Καραολή και Δημητρίου των Κυπρίων (πρώην Διοικητηρίου).
Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 22χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τρία άτομα.
Ο νεαρός, με τραύμα στον μηρό διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.
