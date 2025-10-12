Διπλό φονικό στη Μεσσηνία: Η ΕΛ.ΑΣ. θεωρεί θέμα χρόνου τη σύλληψη του δράστη

Αποκλείει πάντως το ενδεχόμενο να προέρχεται από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς φαίνεται να έκανε πολλά και κρίσιμα λάθη που ένας έμπειρος ποινικός δεν θα έκανε

Στη διαδρομή την οποία ακολούθησε αμέσως μετά το έγκλημα ο δράστης με το λευκό σκούτερ με το οποίο αποχώρησε, επικεντρώνουν τώρα οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίιο των προσπαθειών εξιχνίασης της διπλής ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκε τη νύχτα της Κυριακής 05.10 σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΛΑΣ τα ίχνη του εκτείνονται πολύ πέρα από τη Μεσσηνία και φτάνουν μέχρι και τη Δυτική Αττική. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι ακολούθησε δαιδαλώδη διαδρομή μέσω Ηλείας, Αχαΐας και Κορινθίας για να φθάσει στην Αθήνα. Κάπου στη διαδρομή κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την πινακίδα κυκλοφορίας του λευκού σκούτερ, η οποία όπως διαπιστώθηκε ήταν πλαστή και ο αριθμός κυκλοφορίας της, αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσυκλέτα.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών γνωρίζουν τη μάρκα και το μοντέλο του λευκού σκούτερ και προσπαθούν να βρουν την «καβάντζα» όπου το έκρυψε ο άνδρας. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας δύο βενζινάδικων στην Κυπαρισσία και στην Κόρινθο, όπου έβαλε καύσιμα, είναι τα σωματικά χαρακτηριστικά του αναβάτη, τα οποία ταιριάζουν ταυτόχρονα,

και με την περιγραφή του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, αλλά

και με τα χαρακτηριστικά του δράστη που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στο σπίτι του στην Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Και στην επίθεση αυτή, ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, όπως και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, ωστόσο ήταν διαφορετική από τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στη διπλή εκτέλεση. Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο, ο νεαρός να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου, ωστόσο αποκλείουν το ενδεχόμενο να προέρχεται από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς φαίνεται να έκανε πολλά και κρίσιμα λάθη που ένας έμπειρος ποινικός δεν θα έκανε.

Το κίνητρο του διπλού εγκλήματος παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο και ο γρίφος θα λυθεί με τη σύλληψη του νεαρού εκτελεστή, κάτι το οποίο οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ως θέμα χρόνου.

Στη διπλή δολοφονία ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι και πυροβόλησε συνολικά έξι φορές. Με δύο σφαίρες εκτέλεσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης μέσα στο γραφείο του, ενώ στη συνέχεια έριξε άλλες τέσσερις προς τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα έξω από τη ρεσεψιόν. Μία από τις σφαίρες καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός κάποιου επισκέπτη.