Εκτός κινδύνου το βρέφος που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα Πατήσια

Εκτός κινδύνου και πλέον εκτός ΜΕΘ νοσηλεύεται το βρέφος που έχασε τις αισθήσεις του στην οδό Αχαρνών στα Πατήσια.

Μετά από ώρες μάχης, η κατάσταση του παιδιού σταθεροποιήθηκε και πλέον οι γιατροί το έχουν αποσωληνώσει, επισημαίνοντας πως δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, αν και θα παραμείνει για νοσηλεία προληπτικά.

Η αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος του πατέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και διερευνά αν κάνει συστηματική χρήση τοξικών ουσιών ή αν το περιστατικό συνέβη για πρώτη φορά. Παράλληλα οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες έχουν αναλάβει την αξιολόγηση της οικογενειακής κατάστασης, ώστε να αποφασιστεί αν το παιδί θα επιστρέψει στο σπίτι του μετά την ανάρρωση.

Οι αρχές θεωρούν ως πιο πιθανό σενάριο το βρέφος να εισέπνευσε καπνό από ναρκωτικές ουσίες που κατανάλωσε ο πατέρας του. Όταν η μητέρα επέστρεψε αργότερα στο σπίτι βρήκε το παιδί αναίσθητο στο κρεβατάκι του, ενώ ο πατέρας είχε ήδη φύγει. Πανικόβλητη προσπάθησε να το συνεφέρει χωρίς αποτέλεσμα και κάλεσε ασθενοφόρο. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε εισπνεύσει τις τοξικές ουσίες και ανέφεραν ότι χρειαζόταν άμεση διασωλήνωση.