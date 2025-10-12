Έκρηξη στο Κουκάκι: Ανοιχτό το ενδεχόμενο χτυπήματος λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ από τις Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Κρατικής Ασφάλειας που έχει αναλάβει την προανάκριση για τη χθεσινοβραδινή έκρηξη έξω από κτίριο στο οποίο στεγάζεται παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με την οδό Αριστοτέλους, στο Κουκάκι.
Η έκρηξη –που οφείλεται σε εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενος από τέσσερα γκαζάκια, ο οποίος τοποθετήθηκε έξω από την είσοδο του κτιρίου– προκάλεσε μικρές φθορές: μαύρισμα στην τοιχοποιία, και σπάσιμο τζαμιών στην εξωτερική θύρα.
Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε εντοπίστηκαν φθορές σε παρακείμενα οχήματα.
Πού στρέφονται οι έρευνες
Προς το παρόν, δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και κλιμάκιο της Κρατικής Ασφάλειας στρέφονται σε κάμερες και μαρτυρίες προκειμένου να δουν το δρομολόγιο των δραστών ή του δράστη και να βγάλουν συμπεράσματα.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να συσχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επικαιρότητα γύρω από την κτηνοτροφία.
Οι Αρχές αναμένουν αν θα υπάρξει τυχόν ανάληψη ευθύνης τις επόμενες ημέρες.
