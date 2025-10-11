Τρεις συλλήψεις για τον πνιγμό 5χρονου σε πισίνα της Σαντορίνης

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Σαντορίνη, όταν ένα αγόρι 5 ετών που έκανε διακοπές με τους γονείς του πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο πατέρας του παιδιού έκανε μια βουτιά στην πισίνα και όταν βγήκε έψαχνε τον γιο του αλλά δεν τον έβρισκε. Μετά από λίγο ώρα, ένας λουόμενος εντόπισε το παιδί στον πάτο της πισίνας και το έβγαλε στην επιφάνεια.
Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν από τον γιατρό που ήταν στο σημείο και του πληρώματος του ΕΚΑΒ, τελικά το παιδί δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή.
Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου και του 37χρονου υπευθύνου της πισίνας και πιστοποιημένου ναυαγοσώστη, που την ώρα του τραγικού περιστατικού φέρεται να βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του ξενοδοχείου. Επίσης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του παιδιού.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας