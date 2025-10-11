Αθήνα, 23°C
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
Τρεις συλλήψεις για τον πνιγμό 5χρονου σε πισίνα της Σαντορίνης

Θρήνος και ερωτηματικά για τον χαμό του 5χρονου παιδιού

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Σαντορίνη, όταν ένα αγόρι 5 ετών που έκανε διακοπές με τους γονείς του πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο πατέρας του παιδιού έκανε μια βουτιά στην πισίνα και όταν βγήκε έψαχνε τον γιο του αλλά δεν τον έβρισκε. Μετά από λίγο ώρα, ένας λουόμενος εντόπισε το παιδί στον πάτο της πισίνας και το έβγαλε στην επιφάνεια.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν από τον γιατρό που ήταν στο σημείο και του πληρώματος του ΕΚΑΒ, τελικά το παιδί δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή. 

Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου και του 37χρονου υπευθύνου της πισίνας και πιστοποιημένου ναυαγοσώστη, που την ώρα του τραγικού περιστατικού φέρεται να βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του ξενοδοχείου. Επίσης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του παιδιού.
 

