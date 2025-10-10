Ελεύθεροι οι συλληφθέντες από την πορεία για την Παλαιστίνη

Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο μετά τις επτά το απόγευμα οι συλληφθέντες από την αστυνομική βία στην πορεία αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη, στις 7 Οκτωβρίου.
Στη συντριπτική πλειονότητα των συλληφθέντων αποδίδεται σωρεία κατηγοριών, κακουργηματικών και πλημμεληματικών αδικημάτων, ενώ κάποια άτομα τραυματίστηκαν σε πόδια και χέρια μετά τον ξυλοδαρμό τους από τις δυνάμεις καταστολής.
Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε κάποιους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος εμφάνισης στο Α.Τ. της περιοχής τους μία φορά τον μήνα.
