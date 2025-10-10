Συνελήφθη 60χρονος για τον περσινό εμπρησμό εστιατορίου στην Βουλιαγμένη

Έναν 60χρονο συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές για τον εμπρησμό που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στην Βουλιαγμένη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία, μπήκε στο κατάστημα και έριξε εύφλεκτο υλικό στην οροφή του κτηρίου.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον εμπρησμό καταστήματος εστίασης στη Βουλιαγμένη, η υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατάφερε να εξιχνιάσει το έγκλημα που έλαβε χώρα στο κατάστημα.

Όπως μεταφέρει η Ελληνική Αστυνομία σε σχετικό δελτίο Τύπου της, η υποδιεύθυνση ταυτοποίησε έναν 60χρονο ως δράστη, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Νίκαιας, μετά από συντονισμένη επιχείρηση του τμήματος Διώξης Εκβιαστών.

Όπως προέκυψε, ο 60χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, κατόπτευσε για μικρό χρονικό διάστημα το εσωτερικό του καταστήματος και στη συνέχεια μετέβη στην οροφή του και έρριψε εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας ανάφλεξη και πυρκαγιά. Παράλληλα, στην κατοχή του 60χρονου βρέθηκε ένα σκάφος με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή, για τα οποία ο ιδιοκτήτης τους είχε καταγγείλει υπεξαίρεση πριν από περίπου τρεις εβδομάδες (24 Σεπτεμβρίου).

Το σκάφος που φαίνεται να υπεξαίρεσε ο 60χρονος, σύμφωνα με καταγγελία του ιδιοκτήτη του. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στη Νίκαια Αττικής και στο Λουτράκι Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μία καραμπίνα άνευ αδείας, τρία παλαιού τύπου εμπροσθογεμή πιστόλια, πέντε μαχαίρια, δύο ξίφη, ένα τσεκούρι, δύο φακοί, τρία σκάφη, τρέιλερ για μεταφορά σκάφους, τέσσερις κινητήρες εξωλέμβιων μηχανών σκαφών, ρουχισμός, υποδήματα και δύο σακίδια, κινητό και USB.

Τα αντικείμενα που κατάσχεσε η Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τον 60χρονο ύποπτο. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σημειώνεται ότι, κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν ακόμη τρία σκάφη, από τα οποία τα δύο έφεραν εξωλέμβιες, καθώς και δύο τρέιλερ, χωρίς εγχάρακτους αριθμούς ταυτοποίησης, προκειμένου να διερευνηθεί το νόμιμο της κατοχής τους. Το σκάφος και η εξωλέμβιος, τα οποία απασχολούσαν ως προϊόντα υπεξαίρεσης, θα αποδοθούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.