Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 2025
kakopoiisi
Dreamstime.com

Κλείδωσε 14χρονη στο σπίτι του, τη βίασε και της έδωσε ναρκωτικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Φρικτή υπόθεση στη Θεσσαλονίκη • Σχηματίστηκε δικογραφία κατά 34χρονου.

Μια πρωτοφανής υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύπτεται στη Θεσσαλονίκη, μετά από τη σύλληψη 34χρονου, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρότατα αδικήματα.

Όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση.

Ειδικότερα, μια 14χρονη κατήγγειλε πως τον περασμένο Απρίλιο την προσέγγισε ο συλληφθείς, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντάς την να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της. Επιπλέον, η παθούσα κατήγγειλε ότι τον επισκέφθηκε στο σπίτι του του στην περιοχή των Συκεών, όπου αφού την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά το τέλος των πράξεων αυτών της έδωσε χρηματικό ποσό.

Σε άλλο χρονικό διάστημα, ο κατηγορούμενος -πάντα σύμφωνα με την καταγγέλλουσα- προσέφερε στο σπίτι του κάνναβη τόσο στην ίδια όσο και σε ανήλικο φίλο της.

Ο 34χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο, καθώς σε έρευνα της οικίας του είχαν βρεθεί και κατασχεθεί ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό, προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, όπως επίσης και διάφορα ψηφιακά πειστήρια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα

